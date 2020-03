Licata, a spasso nonostante il divieto: 5 denunciati

I poliziotti del Commissariato di Licata hanno denunciato all’autorità competente, cinque persone che, contravvenendo al Decreto del Governo che impone di non uscire di casa, se non per comprovate, giustificate e urgenti ragioni, si trovavano in giro per la cittadina licatese.

Diverse le giustificazioni addotte, ma, ovviamente, ai poliziotti non è rimasto altro che deferire i trasgressori all’autorità giudiziaria.