Meteo Sicilia, colpo di coda invernale, temperature in ribasso

Entriamo in una fase decisamente fredda e piovosa. Si tratta del colpo di coda invernale d’inizio primavera. Il ciclone proveniente dal Nord Europa si fa largo in Italia fino alla Sicilia, determinando maltempo in tutta l’isola e una drastica flessione delle temperature.

Oggi, 24 marzo, avremo cieli molto coperti e pioggia sia debole che temporalesca in alcuni settori della Sicilia, soprattutto in quello meridionale e sud-orientale. Si abbassa anche la quota dello zero termico intorno ai 1200 mt.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, a Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata ma assenza di piogge; A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con possibile variabilità nel pomeriggio e in serata, non sono previste piogge; A Enna nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; A Caltanissetta cieli coperti con parziali schiarite durante la seconda parte della giornata senza fenomeni piovosi; A Catania nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge; A Messina cieli molto nuvolosi con deboli piogge, con rinforzi intermittenti nel pomeriggio; A Siracusa cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con temporali dal pomeriggio fino fino alle ore serali; A Ragusa cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata schiarite; Ad Agrigento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

Scende la colonnina di mercurio delle minime e delle massime relativamente al litorale tirrenico, ben al di sotto della media stagionale, più stazionarie altrove. Nelle ore centrali, tra i 12°C e i 13°C le massime a Trapani e Palermo, 15°C ad Agrigento, 9°C a Messina, 14°C Caltanissetta, 14°C a Siracusa, 14°C a Catania, 12°C a Ragusa, 11°C ad Enna. Venti deboli o moderati dai quadranti di nordest e mari da mossi a molto mossi.