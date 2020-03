Picnic sotto i portici di un palazzo, ue giovani dimenticano la chiusura domenicale dei supermercati: “Stiamo andando a fare la spesa”

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine per la tutela del contenimento del Covid-19. Diverse le violazione registrate nelle province siciliane.

Circa 200 uomini delle Fiamme Gialle etnee in questo fine settimana hanno controllato 199 esercizi commerciali e 329 persone, 19 delle quali denunciate per aver violato le restrittive casistiche di inderogabile necessità.

In 19 circostanze, le persone controllate hanno addotto futili o falsi motivi, come nel caso di due giovani, fermati domenica a Caltagirone, i quali dichiaravano ai militari di essere usciti in auto per recarsi a fare la spesa, senza però “ricordare” che la Giunta regionale ha recentemente disposto la chiusura dei negozi di generi alimentari anche nei giorni festivi. Alle contestazioni dei finanzieri, i ragazzi hanno cambiato versione e cercato di fornire altre irragionevoli motivazioni, ottenendo solo una denuncia.

La polizia di Siracusa hanno denunciato sette persone, 4 uomini e 3 donne, che stavano partecipando a un picnic all’aperto, sotto i portici di un edificio popolare, vicino via Luigi Cassia. Sono stati denunciati tutti per inosservanza di un provvedimento dell’autorità e uno di loro anche per violazione della sorveglianza speciale a cui era sottoposto.

I carabinieri di Palermo hanno eseguito oltre 1.500 controlli per verificare il rispetto del decreto governativo per contenere l’emergenza Coronavirus e denunciato 380 persone per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Altre 99 persone sono state denunciate a Monreale per lo stesso reato.