Agrigento, esce di casa ubriaco e crea il caos: denunciato

Ha creato il caos in via Dinoloco, arteria a sud di Agrigento, ubriaco fradicio. Andava sbattendo contro le auto in sosta e gridava e inveiva contro il nulla.

Per questo motivo, gli agenti della squadra Volanti della Questura della Città dei Templi, hanno denunciato un extracomunitario all’autorità giudiziara.

L’uomo è stato deferito per disturbo della quiete pubblica e per aver contravvenuto al Decreto del Governo che vieta di uscire di casa, se non per comprovate ragioni di urgenza.