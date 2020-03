Assofante Palermo in auto della Missione Speranza e Carità, al via raccolta fondi

In tempo di Coronavirus le emergenze sono tante e su diversi fronti. Tra gli appelli lanciati quello che proviene dalla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte che chiede aiuto per garantire quotidianamente ai circa 1000 assistiti derrate alimentari e materiale monouso per contenere il diffondersi del contagio.

La Sezione Assofante di Palermo – già attiva con diversi servizi tra cui il reperimento e la consegna di mascherine ai malati oncologici, la consegna della spesa agli anziani impossibilitati, il supporto alla popolazione attraverso il call center attivo h24 – contribuisce oggi con i primi 600 euro raccolti tra i propri associati per far fronte alle richieste della Missione e fa appello al cuore generoso dei siciliani perché con il loro contributo consentano di garantire continuità di assistenza in questo grave periodo di emergenza.

“Già in altre occasioni – dice il 1° Lgt. Vincenzo Maniaci, presidente dell’Associazione Nazionale del Fante di Palermo – abbiamo avuto modo di apprezzare la generosità dei siciliani. Serve l’aiuto di tutti per sostenere chi ogni giorno si spende in favore dei meno fortunati. Abbiamo raccolto l’appello di Biagio Conte e ci siamo già tassati con 600 euro per sostenere la Missione. Non sarà sufficiente, però; è per questo che abbiamo avviato una raccolta fondi e invitiamo tutti i siciliani di buona volontà a fare una piccola donazione per accrescere le disponibilità dell’Associazione”.

Le donazioni dovranno essere effettuate con un versamento sul conto corrente bancario intestato a: ASSOFANTE

IBAN: IT04J0306967684510337321150

Causale: DONAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS (cognome e nome)

Sul sito www.assofantepalermo.it tutte le iniziative di sostegno in corso.

I numeri dell’Associazione, attivi h24, sono: 3601002424 e 091 8430341.