Campobello di Licata, integrazione di spesa per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi

La civica amministrazione ha determinato l’integrazione di spesa per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi non pericolosi indifferenziati (secco residuo), presso l’impianto della società “Ambiente e Tecnologia” di Enna, per l’ importo di euro 13485,35 da impegnare nel bilancio impegno di spesa a favore della “Srr Ato 4 Ag Est”. Ciò per spese di funzionamento della società per il 2020. Il Comune ha impegnato l’importo di euro 203.593,26, La determina dirigenziale trasmessa a sindaco, segretario comunale e settori interessati.

Giovanni Blanda