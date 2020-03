Canicattì, brucia l’auto di un bracciante agricolo: indagini

Indagini in corso da parte degli agenti della polizia del commissariato di Canicattì in seguito ad un incendio divampato in via Carlo Alberto che ha distrutto ha distrutto una Oper Karl di proprietà di un bracciante agricolo del luogo. Sul posto, oltre gli agenti, anche una squadra di Vigili del Fuoco. Al vaglio degli inquirenti le cause del rogo. Nessuna pista esclusa, compresa quella dolosa.

