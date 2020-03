“Nonostante il non raggiungimento dell’obiettivo prefissato vorrei fare i miei complimenti alla campionessa licatese di Kick Boxing Gloria Peritore punta di orgoglio sempre della nostra terra”

Sono le parole del deputato regionale l’On.Carmelo Pullara capogruppo popolari e autonomisti all’Ars.

“I complimenti-dichiara Pullara-di solito sarebbero piovuti in caso di vittoria ma io preferisco farli soprattutto in questo caso poiché Gloria Peritore è figlia della nostra terra e ha sempre portato in alto il nome della città di Licata raggiungendo traguardi e vittorie importanti .

La forza di una persona è il risultato di quello che ha superato e i miei complimenti oggi vanno più che mai alla campionessa licatese per la sua determinazione e bravura e perché in Giappone ,a Tokio, ha portato il coraggio e l’orgoglio dell’Italia in un momento difficile come questo per la nostra nazione.

Sicuramente- conclude Pullara – essere arrivati in finale rappresenta per la campionessa licatese una grande vittoria e un grande traguardo raggiunto, ma soprattutto un nuovo punto di partenza da cui ripartire con più slancio e vigore . “