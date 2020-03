Covid-19, Medico di Pama di Montechiaro in pensione a servizio dell’Asp di Palermo: rifiuta il compenso

“Il Dottore Salvatore Di Rosa, cittadino di Palma di Montechiaro, già Direttore Generale di Villa Sofia- Cervello, Medico internista e plurispecialista, è stato chiamato dall’ASP di Palermo a gestire l’ emergenza sanitaria come Direttore Scientifico del “Covid Hospital” di Partinico.” A renderlo noto il consigliere comunale di Palma di Montechiaro Salvatore Malluzzo.

“Come si fa nelle guerre – perché in guerra lo siamo – lo stesso, continua Malluzzo, pur essendo in pensione da molti anni e avendo un’età appartenente alla fascia di rischio di contagio da COVID-19, non si è sottratto alla chiamata e al suo dovere. Ha accettato, e l’ha fatto, però, con una particolare condizione, quella di rifiutare il compenso di €25.000 che gli sarebbe spettato e di esercitare il suo ruolo GRATUITAMENTE! Un gesto encomiabile, nobile e da esempio. Un atto di cui la nostra Città di Palma di Montechiaro deve essere orgogliosa e vantarsene, perché spesse volte Palma di Montechiaro è stata denigrata e offesa; oggi no, non è così! E lo dico, “in prims”, da semplice cittadino e poi da Consigliere Comunale.

Grazie, Dott. Di Rosa. La nostra comunità le è fortemente grata”!, ha concluso Malluzzo.