A piedi sul viadotto Morandi: denunciato anziano

Nell’ambito dei controlli da parte dei Carabinieri su strada per far rispettare le norme del decreto e contrastare la diffusione del Covid-19, ad Agrigento, un pensionato è stato denunciato, perchè trovato a piedi lungo il Viadotto Morandi ed era diretto verso Villaseta per motivi sconosciuti.

Per l’uomo è scattata la segnalazione per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.