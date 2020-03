A Sciacca senza valide giustificazioni: diffida per un rumeno

A Sciacca, nel corso delle attuali mirate verifiche, è stato segnalato segnalato in stato di libertà, per violazione dell’art. 650 c.p., un cittadino rumeno, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, per aver lasciato il comune di residenza, senza valide giustificazioni, poiché non aveva nessun vincolo di residenza, né interessi lavorativi, né rapporti familiari che in qualche modo, potessero giustificare la sua presenza nella cittadina di Sciacca.

Il questore di Agrigento Rosa Maria IRACI, ha inoltre emesso nei suoi confronti un provvedimento di diffida a tornare nel comune di Sciacca per tre anni.