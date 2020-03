Anziana empedoclina non può uscire: Carabinieri le consegnano farmaci a domicilio

In questi giorni i Carabinieri stanno continuando ad effettuare numeri controlli sulle strade per far rispettare le direttive del governo e contenere la diffusione del Coronavirus, ma si stanno impegnando in prima linea anche per fornire aiuti verso le fasce più deboli, come gli anziani.

È il caso di un’anziana donna di Porto Empedocle, che impossibilitata ad uscire dalla propria abitazione per andare a ritirare dei farmaci salvavita presso la farmacia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio ” di Agrigento, ha chiesto aiuto alla locale stazione dei Carabinieri.

Il comandante della stazione insieme ai suoi uomini, dopo essersi informati della terapia con il medico curante, hanno prelevato i farmaci in ospedale e li hanno consegnati a domicilio alla signora, che si è commossa davanti a tale gesto di solidarietà nei suoi confronti.