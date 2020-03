Brucia rifiuti plastici in un terreno comunale, denunciato 66enne

I Carabinieri di Fulgatore (Tp), hanno denunciato un uomo di 66 anni trapanese accusato di combustione illecita di rifiuti.

I Carabinieri sono stati attirati da una colonna di fumo che proveniva da Dattilo e hanno sorpreso l’uomo a bruciare un cumulo di rifiuti in un terreno comunale vicino alla sua proprietà. Tra i rifiuti c’erano anche diversi metri di tubi in polietilene per irrigazione.