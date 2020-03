Coronavirus, controlli a campione con termo-scanner a Raffadali

Controlli a campione con un termo-scanner da oggi in dotazione al Comune di Raffadali. Ad annunciarlo il primo cittadino Silvio Cuffaro. Un importante strumento che permetterà quantomeno un maggiore controllo della situazione. A Raffadali, al momento, si registra un solo caso di Covid-19 e riguarda un agente della Polizia Penitenziaria. Le condizioni idi salute di quest’ultimo, che presenta i classici sintomi del virus, sembrerebbero in netto miglioramento. Come già spiegato dal sindaco di Raffadali altri tamponi sono stati effettuati e i risultati del test si conosceranno nelle prossime ore.

