Coronavirus, controlli a tappeto in provincia di Agrigento: denunce e sanzioni

L’impegno costante della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine, nella vigilanza e controllo del territorio, anche quest’oggi ,fa segnalare numerosi casi di persone deferite all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 c.p., poiché, nonostante i ripetuti inviti al rispetto delle disposizioni ministeriali e l’inasprimento delle sanzioni, risultano inosservanti alle limitazioni.

Personale dipendente, l’U.P.G.S.P. segnalava in stato di libertà, per essere usciti in coppia, due giovani non appartenenti allo stesso nucleo familiare, che riferivano essersi recati in farmacia per il ritiro di farmaci preventivamente prenotati.Un cittadino di origine ucraina veniva sorpreso ad espletare attività sportiva in tenuta ginnica, distante dal domicilio dichiarato.

In Porto Empedocle, due donne agrigentine di mezza età, venivano controllate, identificate e denunciate poiché sorprese a passeggiare al lungomare Nettuno. Alla richiesta degli agenti operanti circa le motivazioni del loro spostamento al di fuori del comune di propria residenza, riferivano di doversi recare in farmacia e nella circostanza ne avevano approfittato per una salutare boccata d’aria al mare

ATTIVITA’ POLIZIA DI PREVENZIONE:

Nell’ ambito dell’attività di “Controllo del Territorio in Provincia”, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Persone identificate n. 187

Persone controllate al C.E.D. n. 174

Veicoli controllati n. 097

Contravvenzioni C.d.S. n. 002

Posti di controllo n. 016

Documenti ritirati n. 000

Veicoli sequestrati n. 001

Controllo persone sottoposte a misure n. 115