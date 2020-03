Coronavirus, i dati della provincia di Agrigento: 52 casi accertati

. In provincia di Agrigento risultano (a quella data) 52 casi positivi di Covid-19 accertati su un totale di 649 tamponi effettuati. I numeri, come ricordiamo sempre, sono in costante aggiornamento e suscettibili di variazioni continue a causa della differenza di rilevamento.

Dati (riferiti al 25 marzo ore 17) che sono come detto in continuo aggiornamento. In questo conteggio, ad esempio, non viene fatto riferimento al 71enne di Aragona, già ricoverato da oltre dieci giorni all’ospedale di Caltanissetta, il cui caso di positività è stato confermato anche dal sindaco Pendolino.

Molti altri tamponi sono stati effettuati e si attendono gli esiti. E’ il caso, ad esempio, della casa di riposo di Siculiana dove è stata riscontrata la positività di un anziano ospite della struttura. Tamponi a tappeto sono stati eseguiti ad altre persone (così come in altre zone della provincia di Agrigento) in attesa dei risultati.

Il numero delle persone ricoverate è questo: un paziente a Sciacca, due a Caltagirone; cinque a Caltanissetta; tre a Enna e uno rispettivamente a Marsala, Trapani e Partinico.