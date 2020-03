Da Favara ad Agrigento per il bancomat: ancora denunce

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine in provincia di Agrigento che negli ultimi giorni hanno intensificato le attività al fine di verificare il rispetto del decreto del Governo che impone di stare a casa tranne che per motivi improrogabili dovuti a salute e lavoro. E con l’aumentare dei controlli sale anche il numero delle denunce e delle giustificazioni farlocche.

Sono sei e persone, che nelle ultime ore, sono state denunciate dalle forze dell’ordine: il caso emblematico riguarda una persona che da Favara ha raggiunto Agrigento e, una volta sottoposto a controllo, ha fornito come giustificazione “quella di dover fare il bancomat”. Ovviamente è scattata la denuncia. Stessa sorte anche per una coppia pizzicata nelle ore serali a Porto Empedocle che, per giustificarsi, ha dichiarato di dover andare da alcuni parenti a prendere la spesa.

I carabinieri, invece, hanno denunciato un uomo che, senza un motivo reale, è stato sorpreso a camminare lungo il viadotto Morandi. La Polizia Ferroviaria, infine, ha denunciato un immigrato che aveva dichiarato di dover prendere il treno per raggiungere il domicilio fuori dalla Regione. Peccato che la persona fosse la stessa che, solamente il giorno precedente, aveva fornito la stessa motivazione alle forze dell’ordine.