Mascherine realizzate a mano per i Racalmutesi: l’iniziativa di Salvo Sardo

Da giorni molti racalmutesi coordinati da Salvo Sardo sono alle prese con forbici, ago, filo, cartamodelli e macchine da cucire per realizzare delle mascherine 100% cotone con filtro TNT e donarle alla comunità.

Un lavoro di squadra che ha già prodotto le prime mille mascherine che già da domani saranno donate ai commercianti, alle farmacie e alle parafarmacie, dove ognuno potrà rifornirsi gratuitamente.

“ Io faccio la mia parte, dichiara Salvo Sardo. Insieme ad un gruppo di ragazzi abbiamo deciso di realizzare delle mascherine da donare gratuitamente a tutta la nostra comunità. Siamo alla ricerca di altri tessuti, aggiunge Sardo, lenzuola, federe. E ovviamente chi vuole collaborare basta chiamare, perchè il lavoro continuo per realizzarne altre tremila. La catena di montaggio e della solidarietà non si ferma, mentre continuano ad arrivare piccole donazioni utili per acquistare ancora materiale. Racalmuto sa essere solidale, figuriamoci in queste settimane grigie e di emergenza”.