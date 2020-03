Premio Mediterraneo Packaging 2020, a maggio l’ottava edizione

E’ prevista il 16 maggio 2020 la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Premio Mediterraneo Packaging che si svolgerà, come di consueto, a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.

Il Premio, organizzato dal Club Oliovinopeperoncino, in partnership con l’Istituto di Istruzione Secondaria “Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo (Tp) ad indirizzo turistico, è nato per evidenziare l’importanza del messaggio veicolato dalla confezione e dalle etichette di vino, olio, distillati e liquori.

La manifestazione negli anni è cresciuta notevolmente, coinvolgendo sempre più aziende del settore, fino a registrare, lo scorso anno, un numero di campioni di liquori e distillati e una presenza importante di vini stranieri pari al 200 % in più di quello registrato negli anni precedenti.

“L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco di Castellammare, Nicola Rizzo – ritiene che il Premio Mediterraneo Packaging sia fra i più importanti eventi del territorio, motivo per il quale lo ha inserito fra le manifestazioni di rilevante interesse in occasione della candidatura di Trapani a Capitale italiana della Cultura per il 2021”.

Il Premio è rivolto alle aziende produttrici e di imbottigliamento di vino, olio, distillati e liquori dei Paesi del bacino del Mediterraneo. “La Scuola è attenta alla comunicazione aziendale – ha spiegato il dirigente scolastico dell’Istituto Mattarella-Dolci, Anna Bica – e il Premio Mediterraneo Packaging è un importante mezzo delle aziende per comunicare un’immagine di sé efficace e incisiva”.

I campioni di vino, olio, distillati e liquori dovranno essere inviati improrogabilmente entro il 24 aprile 2020. La cerimonia di premiazione avverrà il 16 maggio 2020 a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Ogni confezione di vino, olio, distillati e liquori delle aziende che intendono partecipare alla selezione deve essere fatta pervenire a cura dell’azienda presentatrice a mezzo corriere o posta entro la data su citata. Ogni azienda può partecipare con un numero non superiore a cinque campioni, di cui, ciascuno dovrà pervenire in due bottiglie uguali di qualsiasi formato. L’azienda non avrà diritto alla restituzione delle confezioni giudicate non conformi alla categoria prevista.

“In questa edizione del Pmp – ha dichiarato il direttore responsabile di Egnews, Piero Rotolo – punteremo su una maggiore presenza dei campioni provenienti dai Paesi del Bacino del Mediterraneo. Per ogni categoria l’Azienda partecipante può ottenere un unico premio. E’ facoltà della Giuria assegnare una Menzione Speciale alla confezione che avrà ottenuto le maggiori valutazioni. Oltre ai premi per le aziende vinicole, olivicole, distillerie e liquorifici dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per il miglior abbigliaggio, riconoscimenti saranno assegnati alle agenzie grafiche ideatrici dei progetti e sarà premiato il giornalista miglior comunicatore del vino e dell’olio”.