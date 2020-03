Abbandona per strada l’auto dopo incidente: illeso

Si ribalta con il proprio mezzo in contrada Pezzino, nei pressi del viadotto Akragas, rimane illeso e abbandona l’auto per tornare a casa. E’ quanto avvenuto nella giornata di ieri ad Agrigento. Protagonista un uomo che, per fortuna, è rimasto illeso. I controlli della polizia, che ha ritrovato il mezzo, hanno permesso di rintracciare l’uomo e identificarlo. Quest’ultimo si è giustificato con le forze dell’ordine dicendo di aver abbandonato il mezzo perché si stava mettendo a piovere e che sarebbe ritornato in un secondo momento a recuperarlo. Nei suoi confronti non è scattata alcuna denuncia.

