Campobello di Licata, nuovo Bando Agevolazione inquilini bisognosi

La Regione Sicilia ha confermato che si possono presentare, al Comune di Campobello di Licata, le istanze per ottenere i contributi per gli inquilini bisognosi. Indetto il nuovo bando. Possono accedere all’agevolazioni i cittadini privi di alloggio proprio che conducono in locazione, regolata da contratto regolarmente registrato, i locali adibiti ad abitazione principale del nucleo familiare. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare. Le domande, corredate da contratto di locazione regolarmente registrato, dovranno essere redatte, in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune.

Giovanni Blanda