Colloquio di lavoro: raggirano l’anziana

I carabinieri di Mascali hanno denunciato tre donne di Riposto, Milo e Pedara. Tutto è nato da un colloquio di “lavoro” (una di loro avrebbe dovuto essere assunta come badante) in casa di una 70enne: appena entrate nell’abitazione, due si sono messe a dialogare con la donna distraendola, mentre l’altra frugando in casa ha scovato e sottratto la borsa.

Un rapido sguardo d’intesa tra le tre e in un battibaleno erano già sparite. La richiesta d’aiuto formulata al 112 (al telefono l’anziana ha dato una sommaria descrizione delle signore), ha consentito a una delle numerose pattuglie dislocate sul territorio di rintracciarle e recuperare l’intera refurtiva di 150 euro