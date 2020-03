Corte dei conti, condannato a Palermo amministratore giudiziario

La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana presieduta da Guido Carlino ha condannato l’amministratore giudiziario al pagamento di 445 mila euro: 222.815 per il danno patrimoniale derivante dalla prescrizione delle indennità di occupazione e di euro 222.815,00 per danno da disservizio.

All’amministratore giudiziario , che si è occupato dei beni confiscati all’imprenditore era stato notificato un atto di citazione in giudizio con cui erano stati chiesti 800 mila euro.

Per non aver riscosso gli affitti di numerosi appartamenti e per aver causato un “danno da disservizio”, questo ipotizza per la prima volta il procuratore generale Gianluca Albo.