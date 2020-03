Licata, altri tre casi di Covid-19: positivo anche impiegato comunale, riconducibili ai primi casi

Sale a sei il numero dei casi di Coronavirus a Licata, popolosa città in provincia di Agrigento. Nel pomeriggio di ieri sono arrivati gli esiti di alcuni tamponi effettuati nei giorni scorsi. Il bilancio è altri tre nuovi contagi. Si tratta di un impiegato comunale di 66 anni, riconducibile al primo caso in assoluto in città, e di altre due persone che sarebbero invece venute in contatto con il secondo caso a Licata, il 52enne che attualmente si trova ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale S.Elia di Caltanissetta. “Ribadiamo l’appello a sua eccellenza il Prefetto di Agrigento a disporre un ulteriore aumento dei controlli sulle strade, e vi invitiamo a Rimanere a Casa. Oggi, insieme agli altri Sindaci della Provincia di Agrigento, abbiamo chiesto al Presidente Musumeci di far eseguire i tamponi su quanti rientrano in Sicilia. E’ una precauzione fondamentale!Lo ribadiamo: chi torna a Licata avvisi il proprio medico e si metta in isolamento volontario. Ci appelliamo al vostro senso di responsabilità!” ha dichiarato il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti.

