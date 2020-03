Naro: la MilBrut dona le colombe pasquali agli ospedali e alle Forze dell’Ordine (Video)

L’azienda Milbrut di Naro ha annunciato che regalerà delle colombe pasquali di produzione artigianale ai medici e agli infermieri degli ospedali di Agrigento e Canicatti.

In un momento difficile per il Paese, l’azienda a condizione familiare di Naro, nota in tutta la sicilia per le sue ravioline ha ben pensato di scendere in campo con la cosa che gli riesce meglio.

In video Alessio Milazzo in rappresentanza di tutta l’azienda.

https://youtu.be/ojvZ7v1kfBk