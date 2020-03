Sono 55 i casi accertati di Coronavirus in provincia di Agrigento

E’ questo il numero certificato dall’Asp di Agrigento e dalla Prefettura che, come di consueto, hanno fornito i dati che fanno riferimento alla giornata del 26 marzo alle ore 17. Come ricordiamo sempre, i numeri sono in continuo aggiornamento considerata la dinamicità della situazione e la differenza di rilevamento del dato dei diversi enti. Nella lista, ad esempio, mancano i contagi rilevati e confermati dai sindaci di Aragona e Lampedusa, che contano ciascuno un caso.

Alla giornata di ieri (26 marzo) sono stati effettuati 792 tamponi di cui 55 risultati positivi. Ecco i numeri comune per comune: Agrigento (7); Camastra (1); Canicattì (2); Favara (3); Licata (6); Menfi (4); Montallegro (1); Palma di Montechiaro (3); Raffadali (1); Ribera (6); Santa Margherita Belice (1); Sciacca (18); Siculiana (1). Nel totale, come sottolinea la Prefettura, c’è anche una persona originaria dell’agrigentino che però risiede fuori la nostra provincia.

Quattordici, in riferimento alla data di ieri, gli agrigentini positivi al Covid-19 ricoverati negli ospedali: un paziente a Sciacca, due a Caltagirone, cinque a Caltanissetta (il dato aggiornato però ne conta 6), tre ad Enna e uno rispettivamente a Marsala, Partitico e Trapani.

Come detto i numeri forniti dalla Prefettura di Agrigento, che fanno riferimento alla giornata di ieri 26 marzo alle ore 17, possono risultare “in differita” rispetto ai dati reali.

In queste ore dovrebbero inoltre arrivare gli esiti di diversi tamponi effettuati nell’agrigentino: un caso su tutti (ma non l’unico) è quello rappresentato dalla casa di cura a Siculiana dove è stato riscontrato in precedenza la positività di un anziano ospite della struttura.