Bando iniziative maggiore rilevanza turistica, prorogata scadenza al 30 aprile

Considerato il protrarsi e il restringersi delle misure per il contenimento del Covid-19 “CoronaVirus”, l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina ha firmato la proroga al prossimo 30 aprile per la presentazione di istanze relative al bando per le iniziative di maggiore rilevanza turistica.

Si tratta del bando che riguarda la promozione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi, di importo superiore a diecimila euro.

L’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo interverrà finanziariamente: a sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi nel territorio regionale, entro il limite massimo del 30% delle spese complessive riconosciute ammissibili.

Le attività oggetto di selezione sono riferite a: manifestazioni che, attraverso lo spettacolo, la cultura e lo sport, sono finalizzate a migliorare, nel territorio regionale, l’incoming e l’intrattenimento turistico; eventi di carattere storico e/o religioso, e/o di valorizzazione delle tradizioni popolari dal rilevante valore culturale, di comprovato richiamo turistico.

I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di selezione sono: enti locali; enti pubblici; enti teatrali e lirici regionali; organizzazioni Ong e Onlus; fondazioni (costituite e/o partecipate dalla Regione Siciliana), associazioni e cooperative senza fini di lucro operanti nel settore dello spettacolo, della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, incluse le associazioni di categoria.