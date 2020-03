Canicattì, Di Ventura: “voucher spesa per i bisognosi”

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che nella seduta di Giunta Municipale in Teleconferenza, è stata approvata la Deliberazione n. 68 del 27 marzo 2020 che prevede nuove misure a sostegno delle famiglie prive di ogni tipo di reddito e/o fonte di sostentamento.

Pertanto sono stati assegnati al responsabile C.O.C (Centro Operativo Comunale) “Emergenza Sanitaria, 17.000 €. per voucher alimentari da destinare a quei cittadini che versano in gravi situazione economiche e che sono state ulteriormente aggravate da questa epidemia.

Nell’atto è prevista pure l’attivazione delle procedure per l’apertura di un conto corrente bancario o postale con causale “Fondo di solidarietà COVID-19 Comune di Canicattì”.

“Oggi più che mai non possiamo lasciare soli coloro a cui mancano anche i beni di prima necessità. E’ una emergenza sociale che va affrontata con amore e solidarietà e sono certo che la nostra Comunità saprà rispondere, così come già sta facendo, in modo ammirevole. Uniti ce la faremo.”