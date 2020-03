Da Naro a Camastra a Delia, da Favara a Palma di Montechiaro, al via campagna per aiutare chi ha bisogno

In piena emergenza sanitaria l ’economia sta subendo un drastico rallentamento. Dai dati Istat, relativi al 2018, un siciliano su quattro è povero (26%), in Lombardia meno di uno su 10 (8,6%), dati che certificano la percentuale di famiglie in povertà.

La macchina della solidarietà si è messa in moto per venire incontro alle tante richieste di aiuto per cibo che continuano a pervenire da anziani, famiglie con bimbi piccoli e disoccupati e anche le amministrazioni comunali stanno cercando di fare la loro parte.

Gianfilippo Bancheri ha devoluto parte della sua indennità di sindaco per allestire un banco alimentare a beneficio di quei cittadini che in questo momento stanno attraversando delle difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid 19.

La somma verrà trasferita ai servizi sociali del Comune di Delia per essere devoluta ai più bisognosi, sotto forma di beni di prima necessità.

<<In questo momento di gravissima crisi economica e sociale – ha detto Gianfilippo Bancheri – il mio pensiero e la mia preoccupazione più grande è andata a quei soggetti svantaggiati e indigenti che come previsto dalla normativa non hanno entrate certe: non hanno reddito di cittadinanza, disoccupazione, pensione, invalidità o stipendio. Quella del sindaco è anche una missione umana. Mi rendo conto che si tratta di una goccia nell’oceano, ma è pur sempre una boccata d’ossigeno. Un piccolo gesto che spero possa contribuire ad alleviare le difficoltà e al contempo alimentare la fiducia nelle istituzioni e la speranza nella solidarietà>>.

A Naro è stata lanciata l’iniziativa “La Spesa Sospesa”, a Favara l’amministrazione comunale e la Confraternita Misericordia hanno aderito all’iniziativa “Il Carrello Solidale”; basta solo un piccolo gesto, basta acquistare qualcosa in più al supermercato e lasciarlo direttamente alla cassa, il ricavato sarà donato alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Anche a Palma di Montechiaro il sindaco Stefano Castellino ha comunicato che, “le famiglie in stato di difficoltà a causa di estremo bisogno alimentare, possono contattare il Comune allo 0922 799404 oppure inviare un Messaggio Whatsapp al 337 156 32 19. Agli stessi numeri si può chiamare per chi volesse donare ed aiutare chi ha bisogno”.

A Camastra l’Associazione #SottoSopraEvent si è prefissata come obiettivo la creazione di una raccolta fondi destinata alle famiglie che riscontrano difficoltà economiche col fine di devolvere questi alle attività commerciali locali per garantire loro i beni di prima necessità. Per partecipare alla Raccolta Fondi basta consultare il seguente link:

https://gf.me/u/xtcfdd