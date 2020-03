Emergenza Coronavirus, l’Ismett seleziona medici

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 infatti, si raccolgono domande di partecipazione alla selezione per medici specialisti/specializzandi in diverse discipline (Anestesia e Rianimazione, Medicina d’Urgenza, Cardiochirugia, Chirurgia Toracica, Malattie dell’Apparato Respiratorio), che possano prestare attività clinico assistenziale per far fronte alle contingenti esigenze del territorio.

La tipologia contrattuale offerta (che include incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) sarà commisurata ai titoli, esperienza e competenze dei candidati prescelti. Il trattamento economico tiene conto del tipo di attività ed è pertanto di sicuro interesse.

I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda:

A. Medici Specialisti (Rif. MPC/20)

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuto in Italia o titolo equipollente per legge.

Abilitazione all’esercizio della professione medica.

Iscrizione all’ordine professionale.

Specializzazione nelle seguenti discipline o equipollenti:

Anestesia e Rianimazione

Malattie dell’Apparato Respiratorio

Cardiochirugia

Medicina d’Urgenza

Chirurgia Toracica

In via preferenziale: età inferiore a 50 anni

B. Medici Specializzandi (Rif. MSPC/20)

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuto in Italia o titolo equipollente per legge.

Abilitazione all’esercizio della professione medica.

Iscrizione all’ordine professionale.

Iscrizione all’ultimo o al penultimo anno di corso delle seguenti scuole di specializzazione:

Anestesia e Rianimazione

Malattie dell’Apparato Respiratorio

Cardiochirugia

Medicina d’Urgenza

Chirurgia Toracica

In via preferenziale: età inferiore a 50 anni.

L’avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità clinico assistenziali connesse all’epidemia COVID-19.