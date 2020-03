Favara, si rompe tubo dell’acqua: anziana in difficoltà chiede aiuto ai Carabinieri

Per contenere la diffusione del Coronavirus ed evitare spostamenti inutili proseguono serrati i controlli da parte dei Carabinieri sulle strade agrigentine per far rispettare le direttive del governo.

Molte anche le chiamate d’aiuto che arrivano nei centralini da parte delle fasce più deboli come gli anziani che si ritrovavo a casa da soli.

È il caso di un’anziana donna di Favara, che, nei giorni scorsi non ha esitato a chiamare i Carabinieri perché la sua casa si era completamente allagata a causa di un tubo rotto.

Prontamente due militari della locale Tenenza si sono recati presso l’abitazione della donna e, rintracciato il problema hanno fatto uscire tutto l’acqua dalla casa e hanno sistemato il tubo.

La signora ha ringraziato in lacrime i due Carabinieri per la solidarietà dimostrategli in un momento così difficile.