Manomettono i contatori e rubano il metano, denunciati

I Carabinieri della Stazioni di Camporotondo Etneo hanno denunciato due pregiudicati del posto, uno di 42 e l’altro di 34 anni, mentre quelli della Stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un commerciante di 55 anni, tutti ritenuti responsabili di furto aggravato.

Nell’ambito di specifici servizi eseguiti per porre argine al sempre più diffuso fenomeno dei furti di gas, i militari, coadiuvati dai tecnici della società “2Iretegas S.p.a.”, hanno accertato come i primi due avessero manomesso i rispettivi contatori per prelevare illegalmente il metano e servire le proprie abitazioni private, mentre nell’altro caso, il commerciante aveva manomesso il contatore attestato nel ristorante-pizzeria di cui risulta essere titolare della licenza.

Il personale dell’ente erogante ha ripristinato il regolare funzionamento dei misuratori.