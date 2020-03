“Si proroghi la scadenza per la consegna dei tesserini venatori dal 31 marzo al 30 aprile. L’emergenza coronavirus non consente assembramenti negli uffici dei Comuni che dovranno ricevere i tesserini dei cacciatori. Ho già accertato la disponibilità dell’assessore regionale Edy Bandiera, che ho interpellato oggi, a decretare la proroga così come hanno fatto le altre regioni. Ho voluto così accogliere l’appello in tal senso fatto dal responsabile regionale dell’associazione Caccia/pesca/ambiente/sport Federico Cudia. La lotta al Covid-19 è prioritaria. Tutte le precauzioni utili ad impedire il contagio vanno prese e apprezzo l’associazione dei cacciatori per la tempestività nel segnalare tale possibile rischio legato alla scadenza ravvicinata per la consegna dei tesserini venatori 2019/2020”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

