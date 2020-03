Approfitta della quarantena per rubare nelle auto in sosta, arrestato

Ha cercato di rubare dentro due auto in sosta a Palermo nonostante le restrizioni del governo sull’emergenza coronavirus e l’obbligo di restare a casa. Di 36 anni è stato sorpreso dagli agenti della polizia si Stato in via Alfonso Borrelli mentre tentava di rubare alcuni pezzi di ricambi da un Suv parcheggiato.

L’uomo è stato sorpreso nei pressi della vettura dopo che aveva già smontato grazie ad un cacciavite alcune parti della vettura. Oltre all’arresto per furto aggravato è stato denunciato per essere stato trovato per strada nonostante la quarantena.

