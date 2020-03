Campobello di Licata, il Comune concede l’ utilizzo della villa Ghandi

Deliberata dall’amministrazione comunale la concessione dell’ utilizzo della villa Ghandi, ubicata in zona nord –est. La struttura è stata riqualificata con la realizzazione di uno spazio per attività sportive. L’utilizzo è stato concesso dall’ente concesso all’associazione Atletico Campobello c5 in comodato d’uso gratuito,. Il club iscritto al campionato di serie C2 Futsal,

Giovanni Blanda