Formazione professionale, avviata procedura conferma iscrizione ad Albo

Per gli effetti della recente legge regionale che riforma il complesso sistema della formazione professionale, l’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale avvia da oggi la procedura per la conferma delle iscrizioni all’Albo della formazione professionale.

Agli attuali iscritti, infatti, sebbene l’Albo debba considerarsi ad esaurimento, si applicheranno, fino al 2030, le tutele già in vigore, garantendo quindi la priorità assunzionale per quanti regolarmente registrati e con anzianità risalente al 31-12-2008. Gli operatori sono in ogni caso obbligati a confermare la loro iscrizione ed il mancato riscontro sarà considerato equivalente a rinuncia, con perdita del diritto al reinserimento.

Gli interessati dovranno accedere al Sistema Albo Registro Formatori attraverso l’indirizzo sarf.formasicilia.it e procedere alla registrazione inserendo i propri dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale. Il sito web sarà attivo dalle ore 9.00 di lunedì 23 marzo e fino alle ore 24.00 di lunedì 20 aprile.

Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, scatterà poi l’obbligo di aggiornamento professionale, i cui criteri, tempi e modalità saranno successivamente comunicati dall’amministrazione, in coerenza con le previsioni della legge regionale di riforma del settore.

“Anche in un momento di generale difficoltà, dovuta all’emergenza sanitaria in corso, il governo Musumeci intende dare attuazione alle previsioni della legge regionale, recentemente approvata, sulla tutela del personale della formazione professionale, appartenente all’Albo.

Attraverso l’avviato processo di razionalizzazione dello stesso Albo, si intende infatti agevolare l’adozione delle misure di sostegno e di reinserimento lavorativo degli addetti, che, in atto, sono allo studio in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali».