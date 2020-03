Manutenzione autostrade Sicilia, pubblicate gare appalto per sessanta milioni

Anas (Gruppo FS Italiane), ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi le gare d’appalto del valore complessivo di 60 milioni di euro finalizzate ad interventi di manutenzione programmata della pavimentazione lungo le autostrade e le strade statali della Sicilia, mediante procedura di Accordo Quadro della durata di quattro anni.

Gli appalti fanno parte di una nuova tranche del piano #bastabuche composto da 76 bandi per l’intero territorio nazionale, per un ammontare complessivo di 380 milioni di euro.

Nel dettaglio, i bandi di gara che riguardano la Sicilia sono 12, del valore di 5 milioni di euro ciascuno. Gli interventi prevedono l’esecuzione di lavori di manutenzione della pavimentazione e della relativa segnaletica orizzontale su tutta la rete Anas dell’isola.

Pertanto, 15 milioni saranno destinati alle autostrade A19 “Palermo-Catania”, A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e loro diramazioni, 25 milioni saranno destinati alle strade statali della Sicilia occidentale e 20 milioni saranno destinati alle strade statali della Sicilia orientale, all’autostrada Catania-Siracusa, alla Tangenziale Ovest di Catania e alla sua diramazione urbana.

L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara d’appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

Le imprese interessate dovranno consegnare la domanda di partecipazione, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale Acquisti Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro le ore 12:00 del 21 aprile 2020. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet stradeanas.it. Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.