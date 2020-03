Montana e Platamone (Lega Licata): “bonus spesa per aiutare le famiglie”

“Abbiamo proposto all’Amministrazione comunale di istituire un Bonus spesa, inteso come strumento utile per aiutare tutti quei cittadini e famiglie di Licata che in questo momento stanno affrontando una situazione di disagio economico, dovuta alle eccezionali misure adottate dal Governo nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19″.

Lo dichiarano in una nota Giuseppe Montana e Francesca Platamone, a nome della Sezione Lega di Licata.

“Riteniamo, continuano Montana e Platamone, che la grave situazione di crisi che stiamo vivendo vada affrontata con l’attivazione di tutte le misure economiche di supporto possibili per la cittadinanza, e tra queste il Bonus, che costituirebbe un aiuto diretto e tangibile a molti nuclei famigliari in difficoltà. E non vediamo ostacoli nella realizzazione di questa proposta, considerato che le risorse da destinare a tale strumento potrebbero essere ricavate dalle somme impegnate in servizi ad oggi non erogati o erogabili, in quanto relativi ad attività vietate o sospese dai provvedimenti di contenimento e gestione della crisi sanitaria in atto, nonché da importi provenienti da un’apposita raccolta fondi, che potrebbe essere lanciata dal Comune al fine di raccogliere donazioni a sostegno di questa iniziativa. Inoltre, da un punto di vista più operativo, concludono, i criteri per selezionare i beneficiari di tale Bonus spesa potrebbero essere mutuati da quelli utilizzati a livello nazionale per l’implementazione di similari misure agevolative, a seguito di opportune valutazioni”.

Speriamo che questa volta l’amministrazione e il Sindaco possano accogliere la nostra proposta, nata con l’intento di fornire un contributo propositivo che possa aiutare concretamente chi sta vivendo momenti difficili”.