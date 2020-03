Per sbarcare a Messina bisognerà registrarsi su piattaforma

Da Lunedi’ mattina per passare lo stretto e sbarcare a Messina chi ha i requisiti dovra’ prenotarsi attraverso una piattaforma”. Lo ha detto il sindaco di Messina Cateno Luca che ha aggiunto: “Abbiamo fatto un’ordinanza per l’attraversamento sullo Stretto, dopo un tavolo tecnico con i vettori e la Capitaneria, in questo modo piu’ facilmente i pendolari potranno attraversare lo Stretto, mentre per gli altri, chi ha diritto secondo le norme, potra’ arrivare dopo una prenotazione su questa piattaforma”. “Per i cittadini arrivati in precedenza – prosegue De Luca – e che si trovano in un hotel stiamo facendo il possibile per farli tornare nella loro casa e fare passare loro li’ la quarantena”.

