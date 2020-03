Porto Empedocle: il marito della Sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina, positivo al covid 19

Conosco personalmente il marito della Sindaca Ida Carmina, e mi duole il cuore dare questa notizia. Il marito del primo cittadino della città marinara è positivo al Covid 19. Anche la Sindaca Carmina è in isolamento volontario per evitare eventuali contagi. Io personalemente insieme a tutta la redazione di canicattiweb auguriamo una veloce guarigione e un grande in bocca al lupo.

