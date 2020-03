Sono 62 il numero dei casi accertati di Coronavirus in provincia di Agrigento

Sale a 62 il numero dei casi accertati di Coronavirus in provincia di Agrigento su un totale di 842 tamponi effettuati. Il dato è stato fornito, come di consueto, dalla Prefettura e dall’Asp di Agrigento e fa riferimento alla giornata del 28 marzo alle ore 17,ultimo rilevamento dell’Ente. Come è giusto ricordare, i numeri sono continuamente in aggiornamento e spesso, dunque, in “differita” con quello che avviene nel corso della giornata di oggi.

Tornando ai numeri, si superano dunque i 60 (62) casi nell’agrigentino. La novità (rispetto a ieri) è quella di un nuovo tampone positivo accertato a Sciacca che adesso conta 20 casi di Covid-19 ed è la città con più contagi in provincia.

Ecco il dettaglio comune per comune: Agrigento (7); Aragona (1); Camastra (1); Canicattì (2); Favara (3); Lampedusa e Lanosa (1); Licata (8); Menfi (4); Montallegro (1); Palma di Montechiaro (1); Raffadali (1); Ribera (6); Santa Margherita Belice (2); Sciacca (20); Siculiana (1). Nel numero complessivo è compreso anche il contagio (accertato post mortem) di una persona originaria di Mussomeli deceduta all’interno dell’ospedale di Agrigento.

Numeri ufficiali (e accertati) a cui bisogna far fede ma che, come si diceva, sono in continuo aggiornamento. E’ il caso di Raffadali dove, ad esempio, da due giorni il sindaco Silvio Cuffaro (tramite Facebook) riferisce che in paese ci sia un altro caso di Covid-19 (non ancora accertato dall’Asp). Migliorano, invece, le condizioni del carabiniere ricoverato a Caltanissetta e dell’anziana di Montallegro ricoverata a Partinico. Accertamenti in corso (è atteso in queste ore l’esito del tampone) per quanto riguarda un favarese di 79 anni trasferito nel pomeriggio di ieri in rianimazione a Caltanissetta. Esiti di altri tamponi si conosceranno nelle prossime ore.

Andiamo, adesso, ai numeri che riguardano gli agrigentini positivi al Covid-19 ricoverati in strutture ospedaliere. Sono attualmente 16: sei a Caltanissetta, tre a Enna, due a Caltagirone, due a Marsala e uno rispettivamente a Messina, Trapani e Partinico.