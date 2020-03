“Violenza sessuale su tre donne”, giovane scarcerato dal giudice

Il gip del tribunale ha scarcerato un venticinquenne di Augusta, accusato di violenza sessuale ai danni di tre donne. Questi episodi, secondo la ricostruzione della polizia, si sono verificati a Genova, dove, in quel periodo, il giovane viveva.

L’indagato era stato arrestato alla fine del mese scorso dagli agenti della Squadra mobile che lo trovarono ad Augusta, sua città di origine, per poi accompagnarlo in carcere, nel penitenziario di contrada Cavadonna. La stessa struttura dove nei giorni scorsi si è verificata la rivolta dei detenuti poco dopo la notizia della stretta sui colloqui decisa dal Governo per limitare i rischi di contagio da Coronavirus. Non è escluso che la decisione del giudice , che ha concesso i domiciliari al venticinquenne, possa essere legata al momento di grande tensione nelle carceri, peraltro sovraffollate come denunciato dai sindacati di polizia penitenziaria.