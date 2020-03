Anziani e disabili in difficoltà: richieste d’aiuto ai Carabinieri

Tante le chiamate d’aiuto che in questi giorni stanno ricevendo i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento. In questo momento di emergenza, il lavoro delle forze dell’ordine diventa di fondamentale importanza, sopratutto quando si tratta di aiutare anziani, disabili o in generale le fasce più deboli della popolazione.

Due storie hanno colpito la nostra redazione in modo particolare; la prima è quella di un’ottantenne agrigentina che, vivendo da sola e non essendo autosufficiente per uscire e fare la spesa, ha chiamato i Carabinieri in centrale. Nell’occasione, l’ operatore l’ha rassicurata, le ha chiesto come stesse e di che cosa avesse bisogno.

La donna ha risposto di non necessitare di cure mediche, bensì di qualcuno che le facesse giungere la spesa a casa e forse anche di una voce amica con cui parlare per sentirsi più protetta; e così i militari della stazione di Villaggio Mosè, incaricati dalla centrale operativa di Agrigento, hanno accolto la richiesta della signora, chiedendo ad un supermercato di portare la spesa a casa della donna. Alla vista dei suoi angeli custodi, due carabinieri che accompagnavano il commesso con la spesa, si è commossa mimando da lontano il gesto di un abbraccio.

Altro caso si è registrato a Naro, dove a chiedere aiuto è stata una persona diversamente disabile, che necessitava di medicine importanti per la sua salute. Gli uomini dell’Arma si sono recati in farmacia, hanno ritirato quanto necessario e hanno consegnato le medicine all’uomo che ha ringraziato commosso.

Insomma, piccoli gesti, comuni pratiche di vita quotidiana, che però rivestono un particolare significato in questo momento di emergenza e che confermano, ancora una volta, il forte legame tra i Carabinieri e la cittadinanza.