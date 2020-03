Coronavirus,  79 casi nell’agrigentino: positivo medico a Canicattì

Secondo i dati forniti dall’Asp di Agrigento sono 79 i casi accertati di Covid-19 su un totale di 888 tamponi effettuati. Numeri diversi, invece, per la Regione e la Protezione Civile che riscontrano quasi novanta casi invece in provincia di Agrigento.

Questi i dati comune per comune: Agrigento (9); Aragona (1); Canicattì (3); Lampedusa (1); Favara (3); Licata (8); Menfi (5); Montallegro (1); Palma di Montechiaro (5); Porto Empedocle (1); Raffadali (3); Ribera (6); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (21); Siculiana (1).

Rispetto ai dati in possesso aumentano, dunque, i casi a Sciacca, Santa Margherita Belice, Raffadali, Palma di Montechiaro e Canicattì. Proprio a Canicattì sarebbe risultata positiva una dottoressa, originaria della provincia di Enna e già in quarantena, in servizio al reparto di medicina generale dell’ospedale Barone Lombardo.