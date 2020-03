Emergenza coronavirus, Canicattì: scendono in campo gli scout

Si amplia, in Città, la già lunga catena di solidarietà per le famiglie bisognose. Ai tanti volontari scesi in campo in questi giorni di grande criticità si aggiungono i capi adulti del Gruppo Scout Canicattì 1 (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) che rispondono con il loro motto “Sempre pronti” alla richiesta di supporto del C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita).

Gli scout, infatti, provvederanno alla distribuzione di generi di prima necessità e prodotti per l’infanzia da destinare alle quaranta famiglie assistite mensilmente dal Centro. Due le scatole destinate a ciascuna famiglia che saranno consegnate nei rispettivi domicili.

Per svolgere tale servizio, che avverrà all’interno del territorio comunale urbano limitando gli spostamenti così come previsto dalle disposizioni di legge, saranno impiegate le autovetture personali dei capi adulti. Gli scout indosseranno parte dell’uniforme scout e il fazzolettone, segno di appartenenza al Gruppo Scout Canicattì 1 e adeguati DPI.