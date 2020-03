In 4 in auto per le condoglianze ai parenti, denunciati

Sono stati bloccati a Sampieri, frazione di Scicli, a bordo della loro auto, una Audi A4, e quando gli agenti della Polizia stradale di Ragusa ha chiesto spiegazioni hanno detto che stavano andando a trovare i propri familiari colpiti da un lutto. Sono stati denunciati in due, marito e moglie, stranieri ma residenti a Vittoria, mentre nessuno provvedimento è stato adottato per i due minori che erano con loro.

La famiglia, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe partita da Vittoria, nonostante le limitazioni imposte dalle misure anti coronavirus emanate dalla Presidenza del Consiglio, ed era quasi arrivata a destinazione ma non aveva fatto i conti con gli agenti della Polstrada di Ragusa, impegnati nei controlli per il rispetto del decreto “io resto a casa”.

“Gli stessi, pur consapevoli delle note prescrizioni concernenti le limitazioni della circolazione delle persone fisiche, riferivano di essere in trasferta, da Vittoria (ove risiedono) a Ispica, per una visita di cortesia ad altra

famiglia connazionale, recentemente colpita da un lutto” fanno sapere dalla Questura di Ragusa.