Insultano agenti di Polizia durante controllo: denunciata coppia

Gli agenti di Polizia della sezione Volanti con l’ausilio della Guardia di Finanza tramite l’utilizzo di due cani cinofili, accertavano e contestavano la violazione di cui all’Art.75 D:P:R: 309/90 a carico di M. C., agrigentino di 41 anni, in quanto a seguito di perquisizione veniva trovato in macchina un mozzicone di uno spinello contenente presumibilmente sostanza stupefacente.

E’ stato necessario estendere la perquisizione presso l’abitazione, in quella circostanza M.C. e la sua convivente M.S.V., agrigentina 35 enne cercavano di impedire il lavoro degli operatori e inveivano contro i poliziotti con frasi ingiuriose e oltraggiose pertanto. Entrambi venivano denunciati in stato di libertà per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.