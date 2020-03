Porto Empedocle pulita, Carmina: “grazie ai lavoratori”

“Sin dalla prime ore dell’alba gli Operatori Ecologici procedono al lavaggio delle strade e degli ambienti con prodotti disinfettanti donati dalla Ditta Realmarina”. Lo rende noto la sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina ringraziando gli operatori che ogni giorno vanno a lavorare per mantenere pulita la città.

“Al di là delle imperfezioni nel servizio , dobbiamo essere grati a questi lavoratori, mentre noi siamo a casa per mantenere il virus fuori dalle nostre case , loro ogni giorno lasciano le loro famiglie e si mettono a rischio per tutti noi. Teniamolo a mente, continua Carmina, quando a ciascuno di noi sarà chiesto di fare la nostra parte nei loro confronti . Spero che quanto succede in questi giorni ci faccia comprendere quanto siano indispensabili certi servizi e le persone che li espletano ed a trattarli con riguardo Nonostante gli errori , gli sbagli e le imperfezioni .. loro sono lì”, ha concluso il primo cittadino.

