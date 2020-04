Ad Acireale cibo gratis per gli animali

Spesa sospesa, pacchi di cibo lasciati lungo le strade per i più bisognosi, ma non solo. A ricevere solidarietà al tempo del coronavirus sono anche gli animali. Un negozio di Acireale mette a disposizione pacchi di croccantini a chi in questo momento non può comprare il cibo a cani e gatti.

I sacchetti vengono lasciati all’esterno dell’esercizio commerciale, che si chiama Ariosto Toelettatura, “in omaggio alle persone che in questo momento strano – scrivono su Facebook i proprietari – si trovano in difficoltà economica e hanno a casa un pelosetto da sfamare. Ritira il sacchetto che troverai all’interno dei contenitori. Spero di essere (nel mio piccolo) di aiuto”.