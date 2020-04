Canicattì, fiamme danneggiano auto: indagini in corso

Un incendio è divampato in via Marconi, a Canicattì. Un’auto di proprietà di un uomo residente in paese è stata fortemente danneggiata. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco e una pattuglia di carabinieri. L’allarme è stato lanciato proprio dal proprietario dell’auto. Al via le indagini per stabilire le cause del rogo. Non si esclude al momento alcuna ipotesi.

